San Marino, sport. Volley, Serie B: PromoPharma alla prova di maturità contro Assisi

Sabato prossimo, 29 marzo, la PromoPharma San Marino affronterà una sfida cruciale in trasferta contro la Sir Safety Umbria Academy Assisi. Un match che rappresenta un vero e proprio esame di maturità per la squadra sammarinese, reduce da una vittoria casalinga netta contro Montorio ma anche da una pesante sconfitta nell’ultima trasferta a San Severino Marche.

Un avversario temibile

Assisi è una formazione ben strutturata che, nella gara di andata, si impose a Serravalle per 3-0, con parziali sempre ai vantaggi. Solo sei punti divisero le due squadre, a dimostrazione dell’equilibrio che ha caratterizzato quella sfida. Ora la PromoPharma ha l’occasione di riscattarsi in una gara che si preannuncia intensa e combattuta.

Il tecnico Marco Ricci ha sottolineato l’importanza della sfida: “All’andata disputammo una delle nostre migliori partite, nonostante il risultato. Affrontiamo una squadra composta da giovani talenti del settore giovanile della Sir Safety, supportati da giocatori di grande esperienza come il capitano Lucarelli, che ha militato in Serie A3. Sarà fondamentale valorizzare i nostri punti di forza e sfruttare le loro debolezze con intelligenza e determinazione.”

Le difficoltà della PromoPharma

Non mancano le incognite per i Titani. Lo schiacciatore Benvenuti e l’opposto Conti non saranno disponibili per la trasferta, mentre il centrale Marcoionni è in dubbio per problemi fisici. Un’ulteriore sfida per la squadra sammarinese, che dovrà dimostrare solidità e spirito di squadra per tornare a casa con un risultato positivo.

Classifica e prossima sfida

La PromoPharma occupa attualmente la sesta posizione in classifica con 35 punti, gli stessi di Assisi, rendendo il match di sabato ancora più significativo per la corsa ai playoff.

Prossima partita: Sir Safety Assisi – PromoPharma, sabato 29 marzo, ore 17:00 ad Assisi.

Serie D femminile: Titan Services cerca riscatto contro Fusignano

Sabato 29 marzo alle 19:30, la Titan Services San Marino ospiterà il Fusignano con l’obiettivo di tornare a fare punti dopo l’ultima prova deludente a Cattolica. La squadra allenata da Stefano Sarti si trova ancora una volta a dover fare i conti con numerose assenze, una costante di questa stagione.

“Anche all’andata eravamo in emergenza, ma riuscimmo comunque a vincere al tie-break. Purtroppo, gli infortuni continuano a condizionarci, ma siamo consapevoli del nostro valore e vogliamo dimostrarlo”, ha dichiarato Sarti.

Emergenza in campo

Oltre alle assenze consolidate delle centrali Guerra e Muccioli, della schiacciatrice Ricciotti e del primo libero Pasolini (che potrebbe essere in panchina ma senza scendere in campo), si aggiunge anche quella del secondo libero Grossi. La giovane Zanotti sarà quindi chiamata a ricoprire un ruolo chiave nella partita contro Fusignano.

Attualmente, la Titan Services occupa il settimo posto in classifica con 25 punti, mentre il Fusignano è penultimo con 10. Sulla carta, le sammarinesi hanno le qualità per imporsi, ma sarà fondamentale superare le difficoltà legate all’infermeria.

Prossima partita: Titan Services – Fusignano, sabato 29 marzo, ore 19:30 a Serravalle.