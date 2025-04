San Marino. Sportello Consumatori: attenzione alle telefonate truffa! È in atto una nuova ondata

Abbiamo ricevuto segnalazioni di diversi casi di tentate truffe attraverso telefonate avvenute proprio in questi giorni ai danni in particolare di anziani residenti a San Marino. Episodi analoghi sono avvenuti anche in precedenza. I malviventi spesso si spacciano per presunti soccorritori o agenti delle forze dell’ordine informando i malcapitati di falsi incidenti che sarebbero avvenuti ai propri familiari, con l’obiettivo finale di estorcere denaro millantando inesistenti spese da sostenere. In altri casi i truffatori si sono spacciati per lo stesso familiare, tentando di rendere credibile la richiesta di aiuto. L’Associazione Sportello Consumatori raccomanda, a chi dovesse ricevere tali telefonate, di non dare credito a queste persone e di contattare tempestivamente i propri familiari, per rasserenarsi definitivamente e prendere atto della truffa tentata, oltre che di segnalare il fatto alle forze dell’ordine. Si tratta di tentativi particolarmente odiosi e deprecabili, in quanto prendono di mira proprio le persone più fragili facendo leva sui loro sentimenti di affetto verso le persone più care. L’auspicio è che tali malfattori vengano al più preso assicurati alla giustizia.

Associazione Sportello Consumatori