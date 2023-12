San Marino. Sportinsieme Awards 2023, ospiti di grande prestigio per un’edizione speciale

Fervono i preparativi per l’edizione 2023 di Sportinsieme Awards, la serata fissata per il 22 dicembre dedicata alle celebrazioni delle eccellenze sportive sammarinesi, che si terrà al centro congressi Kursaal e sarà presentata da Palmiro Faetanini, caporedattore allo sport di San Marino Rtv, e Monica Vanali, volto popolare di Mediaset. Il testimonial dell’evento sarà Gian Paolo Montali, con la presenza di Davide Tizzano e Xavier Jacobelli. Ci saranno anche il pilota di MotoGp Enea Bastianini e Nicolò Bulega, campione del mondo nel World Supersport. Grande attesa per la consegna del premio Atleta dell’Anno, che verrà consegnato a chi si è messo maggiormente in risalto durante l’anno solare. Saranno consegnati riconoscimenti anche a tutti coloro che hanno ottenuto successi di rilievo e ai dirigenti sportivi delle Federazioni. Non mancherà un importante spazio dedicato alla delegazione di Malta 2023, agli ottimi risultati degli Special Olympics ai Special Olympics World Games a Berlino e saranno annunciati i vincitori del primo Concorso letterario e giornalistico “Lo Spirito Olimpico della Repubblica di San Marino”. Sarà ospite per la parte musicale il giovane cantante Cricca, già protagonista ad Amici 2022 e finalista del Contest Deejay On Stage 2022.