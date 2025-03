San Marino. ”Spropositato e inopportuno dehor sorto in Piazza della Libertà”. Nessuna richiesta alla Giunta di Castello di Città

Nessuna sorpresa, ma tanto rammarico per la Giunta di Castello della Città di San Marino che nella seduta svoltasi il 20 novembre scorso ha deliberato per chiedere conto dello spropositato e inopportuno dehor sorto in Piazza della Libertà. La legge 158/2020 art. 23 detta che una prerogativa delle Giunte è essere interpellate e deliberare entro 30 gg in merito al piano di sviluppo del commercio nel proprio territorio. Purtroppo non è mai passato al vaglio della Giunta alcun progetto in merito, per questo motivo si è deciso di chiedere conto direttamente al Congresso di Stato, con la lettera allegata, chiedendo anche di rispettare, in questo ed in altri casi, l’istituzionalità del luogo.

Alberto Simoncini

Capitano di Castello

Città di San Marino