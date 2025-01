San Marino Stadium: domani il Fan Village in tema di inclusione e divertimento!

Torna in campo la Nazionale di San Marino e con essa anche il Fan Village, che si vestirà a festa dalle 17:00 alle 20:00 di domani con numerose iniziative rivolte al pubblico di tutte le età. Nel parcheggio del Multieventi Sport Domus di Serravalle, si terrà infatti l’evento “Campo aperto”, coinvolgente anteprima dell’amichevole internazionale tra San Marino e Saint Kitts e Nevis, alle 20:45 nell’attiguo San Marino Stadium. Partecipare al Fan Village è completamente gratuito.

Tante attività in tema inclusione, nella settimana della CAFE Week of Action che la FSGC da anni sostiene con entusiasmo. In tal senso, laboratori dedicati saranno inseriti in “Campo aperto”, mentre allo stadio sarà garantito il servizio di commento della gara per i tifosi ciechi, nonché l’assistenza con linguaggio dei segni per supporters sordi. Inoltre, tutti i tifosi con disabilità e loro eventuale accompagnatore potranno entrare gratuitamente per le tre partite di questa settimana – compresa la sfida tra Under 21 di San Marino ed Irlanda di giovedì. Scrivi a [email protected] per prenotare biglietti e servizi!

Nel Fan Village saranno poi allestiti anche biliardini e mini-campi per sfidarsi in partite 3-contro-3 e calcio tennis, ma anche freestyle e videogame. Giuseppe Taddei, che ha rappresentato San Marino nelle recenti qualificazioni ad eEURO, sarà pronto a raccogliere la vostra sfida – controller della Play Station 5 alla mano.

Ulteriori eventi su misura per i tifosi di San Marino saranno organizzati anche nei giorni successivi. Tra questi, l’attesa partita che vedrà i più fedeli sostenitori dei Biancazzurri incrociare i tacchetti con una selezione di Legends del Titano. L’appuntamento è per domenica pomeriggio a Domagnano, con calcio d’inizio alle ore 16:00. Al San Marino Stadium, invece, verrà riproposto “Cambia la maglia”: appena varcato il cancello d’ingresso della Tribuna Nord, sarà possibile scambiare una qualsiasi maglia di una squadra professionistica o di una Nazionale – purché non quella di San Marino! – per ricevere in cambio una maglia dei Biancazzurri!

