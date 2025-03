San Marino. Steam Wash: Innovazione e Sostenibilità nel Settore delle Pulizie

Steam Wash nasce a San Marino con l’ambizione di rivoluzionare il settore delle pulizie attraverso l’uso di tecnologie ecologiche e sostenibili. L’azienda è specializzata nella pulizia a vapore, una metodologia che permette di eliminare il 99,99% di batteri e germi senza ricorrere a prodotti chimici nocivi. La missione di Steam Wash è offrire servizi di pulizia efficaci e rispettosi dell’ambiente, adattabili a diverse esigenze, che si tratti di veicoli, arredi, ambienti pubblici o privati.

Fondata per rispondere alle crescenti esigenze di sostenibilità, Steam Wash utilizza il vapore ad alta temperatura e la sanificazione con ozono, tecnologie che riducono il consumo di acqua ed energia, garantendo al contempo risultati impeccabili. Questa attenzione alla sostenibilità non compromette l’efficacia: ogni intervento è eseguito con precisione, garantendo ambienti puliti, sicuri e rapidamente pronti all’uso.

L’azienda offre una gamma completa di servizi di pulizia a domicilio, combinando comodità, qualità e rispetto per l’ambiente. Dalla sanificazione di studi medici e palestre alla pulizia di tappeti e divani, Steam Wash si posiziona come il partner ideale per chi cerca un’igiene profonda e sostenibile. Con un approccio orientato alla qualità e all’innovazione, Steam Wash è la scelta di riferimento per chi desidera un ambiente pulito e sicuro, nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute.

Per saperne di più sui servizi offerti o per prenotare un intervento, visita il sito Steam Wash.

Steam Wash

Numero operativo: 339 1163200 E-mail: info@steamwash-sm.com

Via Venticinque Marzo n.4 – 47896, Domagnano. San Marino