San Marino. “Stefano Canti: Oggi 20 maggio 2024 è la Giornata Mondiale delle api”

Per secoli le api, tra le creature più laboriose del pianeta, hanno portato benefici alle persone, alle piante all’ambiente. Trasportando il polline da un fiore all’altro, le api e altri impollinatori consentono non solo la produzione di un’abbondanza di frutta, noci e semi, ma anche una maggiore varietà e una migliore qualità, contribuendo alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Oggi 20 maggio 2024 si festeggia la giornata mondiale delle api e lo scopo della giornata è sensibilizzare sull’importanza delle api e dell’apicoltura. L’obiettivo principale è rafforzare le misure volte a proteggere le api e altri impollinatori, che contribuirebbero in modo significativo a risolvere i problemi legati all’approvvigionamento alimentare globale e ad eliminare la fame nei paesi in via di sviluppo. In questo contesto, è importante sensibilizzare e coinvolgere la comunità nel promuovere pratiche agricole sostenibili e nel creare habitat favorevoli per le api e gli insetti impollinatori. Le iniziative locali volte a piantare giardini fioriti, creare corridoi ecologici e ridurre l’uso di pesticidi nocivi possono fare la differenza nel garantire un futuro prospero per le api e per il nostro territorio.

È con questo spirito che nel nostro territorio è stato realizzato in questa legislatura il primo Bioparco Apistico della Repubblica di San Marino, un’iniziativa innovativa e significativa per la conservazione della biodiversità e il rapporto armonioso tra l’uomo e la natura nel nostro territorio. Il progetto, situato nel suggestivo contesto del Parco di Montecchio presso il Castello di San Marino Città, è promosso dalla Cooperativa Apicoltori Sammarinesi in collaborazione con il Consorzio Terra di San Marino e il Soroptimist Single Club. Il Bioparco Apistico si propone di essere non solo un luogo di conoscenza e divulgazione sui temi della biodiversità, ma anche un rifugio dedicato alla tutela e conservazione dell’ape autoctona del territorio sammarinese, l’Apis mellifera Ligustica. Il sostegno tecnico dell’esperto Marco Valentini e il supporto della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente sono stati fondamentali per garantire il successo di questa iniziativa, con il supporto e a la collaborazione diretta dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici che ha realizzato i lavori. Gli obiettivi del Bioparco Apistico sono molteplici e ambiziosi. Tra questi, si evidenzia la promozione della conoscenza della flora e della fauna locali tra la cittadinanza e le scolaresche, l’incoraggiamento delle attività economiche legate all’agricoltura e al turismo verde, nonché la salvaguardia della biodiversità degli insetti impollinatori, cruciali per la salute dell’ecosistema. Il parco è un’area di tutela della sottospecie di ape da miele autoctona e contribuisce così alla conservazione genetica delle api di San Marino, rappresenta uno spazio comune dove gli impollinatori selvatici potranno prosperare, promuovendo il ripopolamento generale e l’incremento della biodiversità. Il percorso del Bioparco Apistico è progettato per offrire ai visitatori un’esperienza educativa e coinvolgente, guidandoli attraverso il lungo e affascinante viaggio condiviso tra l’uomo e l’ape nei secoli. Strutture antiche e moderne per l’allevamento delle api, come la Top Bar, l’Arnie Warré, le Arnie Dadant e il Bugno rustico, saranno ammirabili lungo il percorso. Ogni visitatore potrà accedere ai parametri vitali delle arnie e consultare tutti i dati storici tramite un semplice QR code con il proprio smartphone, ampliando così la propria comprensione del mondo delle api e della loro importanza per l’ecosistema.

Tutto ciò in linea con l’Agenda 2030 ONU che riconosce l’importanza cruciale delle api e degli insetti impollinatori per lo sviluppo sostenibile e promuove azioni concrete per proteggerli e preservarli, contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e al benessere delle generazioni presenti e future.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “La realizzazione del Bioparco Apistico è un segno tangibile dell’operosità del nostro settore agricolo, reso possibile grazie all’impegno incessante della Cooperativa Apicoltori e del Consorzio Terra di San Marino, insieme alla sensibilità e alla generosità del Soroptimist Club San Marino. Sarà un luogo dedicato alla conoscenza e alla divulgazione dei temi legati alla biodiversità e al rapporto virtuoso tra uomo e natura, fondamentali per lo sviluppo sostenibile. Questo Parco diverrà un bene comune di tutti noi, una risorsa preziosa per le generazioni future. Il Bioparco Apistico rappresenta un passo significativo verso la conservazione della biodiversità e il rafforzamento dei legami tra la comunità e il proprio territorio, uno spazio dedicato alla protezione e alla valorizzazione delle api autoctone, testimoniando l’impegno verso un futuro più sostenibile e armonioso con la natura.”

