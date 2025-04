San Marino, storie dal mondo per i più piccoli: alla Biblioteca di Stato arriva Gigio Valigio con letture in tante lingue

Sabato 12 aprile, alle ore 17.00, la Biblioteca di Stato si trasformerà in un luogo magico dove le parole prendono vita e attraversano confini e continenti. A guidare bambini e famiglie in questo affascinante viaggio ci sarà Gigio Valigio, accompagnato dai suoi “Lettori con la valigia”, in uno speciale pomeriggio di letture ad alta voce in tante lingue diverse.

Pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni, ma aperto anche a chi è cresciuto senza smettere di sognare, l’evento porterà nel cuore del centro storico di Città (Contrada Omerelli 13, Palazzo Valloni) un arcobaleno di suoni, accenti e culture da esplorare insieme.

Le lingue come ponte tra mondi

Attraverso fiabe, racconti e storie da ogni angolo del pianeta, i piccoli partecipanti scopriranno che le lingue non sono solo strumenti di comunicazione, ma chiavi per aprire nuovi orizzonti. Le letture saranno animate, partecipate, coinvolgenti: ogni voce, ogni parola sarà un tassello di un mosaico più grande fatto di curiosità, apertura e immaginazione.

In Biblioteca, le storie non si leggono soltanto: si ascoltano, si vivono, si condividono. Ed è proprio questo il cuore dell’iniziativa: stimolare nei più piccoli l’amore per la lettura e la scoperta del diverso, fin da giovanissimi.

Un evento gratuito, aperto a tutti

L’ingresso è libero e senza prenotazione, pensato per accogliere chiunque voglia lasciarsi trasportare dalla forza delle parole. Un’occasione perfetta per trascorrere un pomeriggio in famiglia, tra libri, sorrisi e nuovi amici immaginari.

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca di Stato di San Marino al numero 0549 882248.