San Marino. Stuzzico da Silvano presenta il nuovo menù: qualità, stagionalità e tradizione

Un aggiornamento che non stravolge ma valorizza: Stuzzico da Silvano, ristorante noto per la sua cucina genuina e per l’attenzione alla clientela, ha rinnovato il proprio menù, proponendo una selezione di piatti che uniscono tradizione e ricerca della qualità.

Il nuovo menù nasce dalla volontà di offrire un’esperienza gastronomica ancora più completa, con un equilibrio tra primi piatti di terra, proposte di pesce fresco, secondi alla griglia e scelte più rapide ma sempre curate. Un rinnovamento pensato per accogliere i gusti di una clientela ampia, che va da chi cerca un pranzo veloce a chi desidera una cena rilassata, senza rinunciare al gusto.

Stuzzico da Silvano conferma così la propria identità: un ristorante accessibile, accogliente, con piatti generosi e ingredienti selezionati. La filosofia resta quella di sempre: cucina vera, porzioni abbondanti, attenzione ai dettagli.

A seguire, una selezione di immagini che raccontano il nuovo menù, tra presentazioni curate e piatti pronti a raccontare la passione che da sempre anima la cucina di Silvano.

