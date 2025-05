San Marino: Stuzzico da Silvano rinnova il menù: sapori autentici e tanta voglia di accogliervi

Ci sono posti che sanno farti sentire a casa fin dal primo piatto. Stuzzico da Silvano è uno di questi. Qui la cucina ha il profumo della tradizione, il sapore delle cose fatte bene e l’accoglienza di chi ci mette passione, ogni giorno.

Il locale ha appena rinnovato il suo menù, mantenendo salda la propria identità. La novità sta nell’equilibrio tra continuità e rinnovamento: piatti di terra, primi abbondanti, antipasti generosi e proposte di pesce che parlano di freschezza e attenzione. Niente effetti speciali, solo materie prime scelte e ricette che fanno venire voglia di tornare.

La nuova carta nasce da un confronto continuo con i clienti più affezionati e da una voglia autentica di offrire sempre qualcosa in più, senza snaturare l’essenza della cucina casalinga. Non c’è una direzione unica: ognuno trova il proprio piatto, dal pranzo veloce alla cena conviviale, con porzioni che non lasciano dubbi.

Nelle immagini qui sotto potete scoprire in anteprima il menù e alcuni piatti rappresentativi. Un invito a sedersi, gustare e – perché no – tornare presto.