San Marino, successo ai Campionati Sammarinesi di Bowling: in pista gli atleti Special Olympics

Una giornata di sport, inclusione e grandi emozioni ha animato la pista lo scorso 23 aprile, in occasione dei Campionati Sammarinesi di Bowling organizzati da Special Olympics San Marino e dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali (FSSS). Un evento che ha visto protagonisti assoluti gli atleti allenati dal coach Leardo Burgagni, protagonisti di una sfida appassionante e ricca di spirito sportivo.

Le gare si sono disputate su tre livelli di categoria, con numerosi podi e prestazioni degne di nota, a conferma dell’impegno e della preparazione degli atleti coinvolti.

3ª Categoria

Medaglia d’oro: Erica Stranieri

Argento: Samanta Riccardi

Bronzo: Elena Stranieri, Veronica Faggi e Manuela Francioni

2ª Categoria

Medaglia d’oro: Federico Alessandrini

Argento: Emanuele Berardi

Bronzo: Stefano De Mattia, Renzo Tentoni e Alex Tura

1ª Categoria (massimo livello competitivo)

Medaglia d’oro: Nicholas Frassini

Argento: Davide Zaghini

Bronzo: Ruggero Marchetti

L’evento ha rappresentato non solo una competizione sportiva, ma anche un’importante occasione di aggregazione, valorizzazione delle abilità e crescita personale. Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per il successo della giornata, che ha messo in luce il talento e la determinazione degli atleti sammarinesi, rafforzando ancora una volta il ruolo centrale dello sport come strumento di inclusione e partecipazione attiva nella comunità.

La Federazione e Special Olympics San Marino rinnovano l’appuntamento con l’impegno quotidiano nel promuovere lo sport per tutti, dove ogni risultato è una vittoria che va ben oltre il podio.