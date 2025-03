San Marino, successo alla Judo European Cup Cadet 2025 in Croazia

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 dell’European Cadet Cup di Judo, tenutasi a Porec, in Croazia. Gli atleti della Federazione Judo San Marino sono tornati a casa con un ricco bagaglio di esperienza, dopo aver partecipato a cinque giorni di gare, allenamenti e combattimenti, confrontandosi con oltre 900 giovani judoka provenienti da 37 nazioni.

L’intenso evento, che ha visto la partecipazione di atleti di età cadetta, ha rappresentato un’importante opportunità di crescita per i giovani sammarinesi, impegnati non solo in competizioni ad alto livello, ma anche in momenti di confronto tecnico e preparazione.

La Federazione Judo San Marino ha voluto esprimere un sentito riconoscimento nei confronti dei ragazzi e del loro coach, lodando l’impegno e la determinazione dimostrati durante la manifestazione. La partecipazione a eventi di questa portata è considerata fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei giovani atleti, che hanno avuto modo di misurarsi con i migliori talenti europei.