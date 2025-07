San Marino, successo per “Serravalle Incontra 2025”: tre serate tra memoria, cultura e comicità

Si è conclusa con grande partecipazione e apprezzamento da parte del pubblico la manifestazione “Serravalle Incontra 2025”, svoltasi sotto i portici della scuola media di Serravalle nelle serate del 14, 15 e 16 luglio. L’iniziativa è stata promossa dal Centro Sociale S. Andrea di Serravalle, con il patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle.

Ognuna delle tre serate ha rappresentato un momento intenso e coinvolgente, tra memoria, riflessione, cultura e buonumore.

Lunedì 14 luglio, in occasione del “Don Peppino Day”, si è celebrato il compleanno di Don Peppino, figura molto amata a Serravalle e nella Repubblica. L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per fare memoria dell’esperienza dei campeggi e della colonia a Chiusi della Verna, che per intere generazioni hanno rappresentato un’opportunità di crescita umana e cristiana. Video, foto e racconti hanno testimoniato il profondo impatto che queste attività hanno avuto nella formazione dei giovani partecipanti.

Martedì 15 luglio, in una serata organizzata insieme alla Cooperativa Culturale Il Sentiero, è stata presentata l’edizione 2025 del Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini, in programma dal 22 al 27 agosto presso Rimini Fiera. Marco Aluigi, Vicedirettore e Responsabile Convegni del Meeting, è stato intervistato dal giornalista Davide Giardi, responsabile di Libertas.sm. Durante l’incontro, Aluigi ha illustrato il ricco calendario della manifestazione e ha sottolineato “il valore insostituibile del contributo dei tanti volontari che rendono possibile ogni edizione del Meeting, offrendo tempo e competenze”.

La manifestazione si è conclusa mercoledì 16 luglio con una serata dedicata al tema dell’umorismo, dal titolo “Ridere seriamente. L’importanza dell’humor nella vita”. Protagonisti dell’incontro sono stati i comici Maurizio Ferrini (noto al pubblico come Signora Emma Coriandoli) e Giampiero Pizzol (Fra Godenzo da Montecucco). I due artisti hanno raccontato le origini della loro comicità, condividendo aneddoti della loro carriera e riflettendo su come l’umorismo sia “uno strumento fondamentale per affrontare con equilibrio la quotidianità”.

Ad arricchire tutte le serate, l’esposizione fotografica “Le nostre estati con Don Peppino”, dedicata ai campeggi e alla colonia, la mostra “Libri Off-line” – con volumi sfogliabili e acquistabili al 50% – e il punto “Meet to Meeting”, finalizzato al sostegno del Meeting di Rimini 2025.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare “la Giunta di Castello di Serravalle, gli Operatori Economici, i mass media locali e tutti coloro che, in ogni modo, hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento”.