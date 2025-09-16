San Marino, successo travolgente per la quinta edizione di “Tuttavia… che Spettacolo!”

San Marino celebra oggi il successo della quinta edizione di “Tuttavia… che Spettacolo!”, un evento che, nonostante le difficoltà organizzative e qualche imprevisto, si è rivelato ancora una volta una straordinaria occasione di incontro, condivisione ed emozione collettiva.

Il Comitato Organizzatore ha espresso profonda gratitudine a tutti i partecipanti, volontari e sostenitori, sottolineando come l’anima della manifestazione non risieda nella perfezione tecnica, ma nella forza dei legami umani creati durante la due giorni.

“Anche questa edizione, nonostante defezioni e imprevisti che ormai sembrano far parte del percorso, è stata indimenticabile”, spiegano dall’organizzazione. “Indimenticabile perché non è fatta di attività riuscite alla perfezione o di organizzazione impeccabile, ma di persone uniche, diverse e al tempo stesso unite; di incontri, di emozioni che hanno lasciato un segno profondo.”

Al centro della manifestazione, l’inclusione e la condivisione: “Età, corpi, storie e identità diverse si sono ritrovate a far parte normalmente della stessa comunità. C’erano tutti. Certo, tante cose restano da migliorare: alcune soluzioni semplici, fatte alla buona, hanno mostrato i loro limiti. Ma tante altre, forse le meno appariscenti, hanno saputo toccare il cuore, la mente e l’anima. Come immaginavamo e volevamo, in un momento in cui, mai come ora, c’è bisogno di rispetto e di ritrovarsi umani.”

Il grande pubblico ha vissuto l’energia collettiva che, come sottolineano dal comitato, “nessun comunicato potrà mai tradurre davvero in parole”. Per chi non ha avuto la possibilità di esserci, nei prossimi giorni sul sito dell’associazione Attiva-Mente sarà pubblicato il comunicato ufficiale completo, accompagnato da foto e video che racconteranno tutta la magia di questa edizione.

“Grazie, grazie, GRAZIE a tutti”, conclude il Comitato Organizzatore, promettendo che questa esperienza continuerà a crescere e a regalare momenti indimenticabili alla comunità.