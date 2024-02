San Marino. SUL PROBLEMA DEGLI AFFITTI: CONSIGLIO NON RICHIESTO … di Giovanni Zonzini (Rete)

Settimana scorsa avevo evidenziato la complessità relativa alla tematiche del mercato immobiliare, e in particolare degli affitti, oltreché alla cronica mancanza di dati che impediscono un’analisi puntuale della situazione e dunque l’implementazione di politiche efficaci o – meglio – l’impossibilità di prevedere ragionevolmente l’effetto di non più rinviabili politiche per affrontare il problema.

2) Il balzo più significativo è avvenuto PRIMA dell’introduzione delle residenze elettive o atipiche: esse potrebbero avere contribuito alla crescita (peraltro relativamente in linea all’inflazione) a partire dal ’19-20, ma non certo all’impennata precedente: la spiegazione, propugnata da alcuni partiti e organizzazioni, che associa l’impennata al rilascio di quelle residenze, alla prova dei dati, appare inconsistente;

* Il centro studi (cioè io, me, me medesimo e me stesso) non aveva voglia di calcolare tutte le oscillazioni di questo indicatore, dunque ho solo calcolato gli estremi (2014 e 2022), anche perché lo faccio gratis e non volevo perderci una giornata. Le oscillazioni, comunque, non dovrebbero essere state significative;

** La base del IPC (o CPI per quelli bravi) è 2015: il motivo è che è quella fornita dall’Ufficio Statistica e, per gli stessi motivi di sopra (mancanza di tempo/voglia), il centro studi (io) non ha ricalcolato tutto su base 2014, e ho tenuto la base 2015. Si tratta comunque di anni con inflazione vicino a 0, quindi non cambia molto.