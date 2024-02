San Marino. SUMS: Convegno “INVECCHIARE”, 5 marzo 2024 alle ore 15.00 presso Villa Manzoni a Dogana

La Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino è lieta di annunciare il convegno dal titolo “Invecchiare” che si terrà il 5 marzo 2024 alle ore 15.00 presso Villa Manzoni a Dogana, Repubblica di San Marino.

L’evento, organizzato con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità in collaborazione con Banca di San Marino, si prefigge di affrontare il tema dell’invecchiamento e l’attuale problematica dell’assistenza agli anziani.



I lavori saranno aperti dal Segretario di Stato per la Sanità On. Mariella Mularoni, cui faranno seguito gli interventi:

– Longevity shock, l’invecchiamento nell’economia del futuro – Dott. Raffaele Bruni, BM&C Società Benefit, Presidente di BSM

– Invecchiamento in salute – la prospettiva dell’OMS – Dott.ssa Leda Nemer, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

– I bisogni assistenziali e sanitari degli anziani –

Prof. Andrea Fabbo, Università di Modena

– Sogno un “tramonto” ciascuno a casa propria, nella dignità e nella cura – Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita.

Il convegno si propone di affrontare i vari aspetti dell’invecchiamento, l’assistenza agli anziani e di tracciare un’agenda per la politica e le istituzioni della sanità sammarinese. Sarà un’occasione per approfondire le conoscenze su un tema di grande rilevanza sociale ed economica, attraverso le esperienze e le conoscenze dei partecipanti.



San Marino, 19 febbraio 2024 – Ufficio Stampa SUMS