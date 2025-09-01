San Marino. SUMS per il futuro: aperte le iscrizioni alla 7ª edizione del Premio Meritamente per la formazione dei giovani sammarinesi

È stato pubblicato il regolamento per partecipare alle borse di studio previste per la settima edizione del Premio Meritamente. Il progetto rientra nelle iniziative della SUMS volte a promuovere la cultura e contribuire all’elevazione della società sammarinese. Il concorso ha l’obiettivo di sostenere i giovani sammarinesi nel perseguire percorsi formativi di eccellenza presso prestigiose istituzioni accademiche in Italia e all’estero, attraverso un contributo economico erogato dalla Società Unione Mutuo Soccorso. La Commissione, composta da Valentina Garavini, Paolo Rondelli, Pier Luigi Valli e Marino Rossi, esaminerà le domande corredate della documentazione richiesta entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 30 ottobre 2025. Le domande devono essere presentate, nelle modalità indicate e secondo la modulistica disponibile sul sito https://www.sums.sm/meritamente-regolamento/, direttamente alla Segreteria SUMS in Via Gino Giacomini 58, San Marino, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00. La Segreteria è inoltre disponibile per informazioni al tel. 0549 991434 negli stessi orari.

SUMS