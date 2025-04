San Marino. Sums, Unirsm, Smi, e Carisp partner di “Nuove Idee Impese”: premi speciali per i progetti sammarinesi

È ufficialmente aperta la ventiquattresima edizione di “Nuove Idee Nuove Imprese”, la business plan competition che sostiene l’innovazione e la creazione di nuove realtà imprenditoriali. Quest’anno, il concorso dedica particolare attenzione ai progetti provenienti dalla Repubblica di San Marino, con premi speciali e un percorso formativo pensato per i partecipanti sammarinesi.

Opportunità concrete per i sammarinesi

Il concorso mette in palio un montepremi complessivo di 21.000 euro, ma per i cittadini e le start-up sammarinesi ci sono premi dedicati. Grazie al supporto della SUMS (Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino) e della Cassa di Risparmio di San Marino, i progetti sammarinesi più promettenti potranno vincere rispettivamente 1.000 euro per la miglior start-up sammarinese e 1.000 euro per il miglior progetto imprenditoriale che prevede la creazione di una nuova impresa a San Marino.

Un percorso formativo gratuito per i partecipanti sammarinesi

Il concorso offre un percorso formativo gratuito che accompagnerà tutti i partecipanti, con particolare attenzione ai sammarinesi. I progetti selezionati potranno beneficiare di consulenze personalizzate, workshop e mentoring, ottenendo gli strumenti necessari per sviluppare e realizzare l’idea imprenditoriale.

Come partecipare: iscrizioni entro il 31 maggio

Per partecipare, è necessario compilare il modulo online sul sito ufficiale del concorso (www.nuoveideenuoveimprese.it) entro il 31 maggio. Il percorso formativo inizierà a giugno e culminerà nell’evento finale di dicembre, dove saranno assegnati i premi ai migliori progetti.

I numeri e l’impatto per san marino

Le edizioni precedenti hanno visto la nascita di numerose start-up, contribuendo alla crescita dell’economia locale e alla creazione di nuovi posti di lavoro. Quest’anno, la competizione rappresenta un’importante occasione di crescita per i giovani imprenditori sammarinesi, stimolando la creazione di nuove imprese in settori innovativi.

Sostenitori e partner dell’iniziativa

Il concorso è realizzato grazie al sostegno di numerosi partner, tra cui la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation, le Università degli Studi della Repubblica di San Marino, e molte altre realtà locali e internazionali che sostengono l’innovazione e l’imprenditorialità.