San Marino. Supercoppa di futsal: esulta la Folgore, niente triplete per il Fiorentino 

La Folgore si prende la Supercoppa sammarinese di futsal 2023 e “rovina” il possibile triplete per il Fiorentino. La squadra di Falciano, con in panchina il neo tecnico Claudio Zonzini, si riscatta così delle ultime due finali – campionato e coppa – andate proprio ai rossoblu di Matteo Michelotti.

Nella ormai consueta cornice di pubblico del parquet del Multieventi Sport Domus di Serravalle, la sfida vede in avvio i giallorossoneri più pimpanti che vanno vicino a sbloccarla anche in più di un’occasione. Protti è subito reattivo e dice no sia a Bernardi che a Pellegrini. Altra buona occasione per la squadra di Falciano arriva al 23’ quando Pellegrini recupera un ottimo pallone e arrivato in area prova a servire Bernardi tutto solo, ma il passaggio per il capitano della Folgore è troppo potente e va sul fondo. Il Fiorentino prova a scuotersi e poco dopo potrebbe anche portarsi avanti ma Geri compie una super parata sul tiro ravvicinato di Andrea Ercolani. Si va al riposo a reti inviolate, con più Folgore rispetto al Fiorentino che dopo un avvio difficile inizia a crescere.

In avvio di ripresa infatti è Andrea Ercolani che prova con un destro potente ma Geri dice no. La partita sale sempre più di tensione con il passare dei minuti e i giocatori in campo non si risparmiano neanche nei contatti. Ne fa le spese Andrea Ercolani che dopo un contatto duro con Massimiliano Bernardi si vede estrarre anche un cartellino giallo. Il numero dieci rossoblu si fa notare anche con la grande giocata al 44’ quando dopo il suggerimento di Busignani riesce a girarsi veloce e a calciare subito verso la porta di Geri colpendo il palo esterno. La risposta della Folgore è nella gran punizione di Matteo Chezzi sul quale Protti si allunga al meglio e devia in corner. È il preludio al gol che sblocca l’incontro: Chezzi vince il rimpallo con Busignani dopo una punizione per il Fiorentino, Bernardi fa partire il veloce contropiede per i ragazzi di Zonzini e una volta arrivato sul fondo la mette in mezzo per Michele Ercolani che la tocca quanto basta per depositare la palla in rete al 47’. Qualche istante dopo è ancora Folgore che potrebbe raddoppiare ma Protti nega la gioia a Bernardi e soci. Il Fiorentino carica nuovamente a testa bassa e al 53’ trova il gol del pareggio: Andrea Ercolani avanza e serve sulla sinistra Luca Zafferani che si accentra e trova il diagonale preciso che batte Geri per l’1-1. Ma la reazione della Folgore è immediata e dopo pochi secondi mette di nuovo il naso avanti: Chezzi scambia con Pellegrini, il rimpallo poi favorisce Massimiliano Bernardi che calcia di prima verso Protti bucandolo con il gol del 2-1. Negli ultimi minuti Michelotti gioca la carta del portiere di movimento con Cevoli: l’uomo in più viene sfruttato al meglio dai rossoblu con Andrea Ercolani che libera un destro potente che sbatte sulla traversa per il potenziale 2-2. A trenta secondi dal 60’ si fa vedere anche Busignani con una gran botta da fuori ma Geri compie un gran intervento deviando in corner e salvando i suoi. Il Fiorentino spinge sempre più, la Folgore è alle corde ma regge gli attacchi avversari. Da segnalare anche il bel gesto di Busignani a pochi secondi dal termine quando si fa male Pellegrini: il bomber sammarinese preferisce mettere fuori la sfera e non sfruttare così l’uomo in più nonostante il gol di svantaggio. La squadra di Michelotti ci prova fino all’ultimo ma Geri e i suoi resistono sino al triplice fischio. La festa può così cominciare per la squadra di Zonzini che vince al primo colpo la Supercoppa 2023 e consegna ai giallorossoneri il loro secondo trofeo dopo quella dello scorso anno.

Supercoppa Sammarinese di Futsal 2023 | Fiorentino – Folgore 1-2

FIORENTINO

Protti, Maiani, Zafferani, Cevoli, Busignani

A disposizione: Bollini, Gasperoni, Ceccoli, Stacchini, Rossini, A. Ercolani, M. Giacobbi, Serra

Allenatore: Matteo Michelotti

FOLGORE

Geri, De Angelis, Chezzi, Bernardi, Pellegrini

A disposizione: S. Stefanelli, Volpinari, Pelliccioni, Giardi, Pasqualini, Tassitano, D. Giacobbi, M. Ercolani, Biordi, Koci.

Allenatore: Claudio Zonzini

Arbitro 1: Laurentiu Ilie

Arbitro 2: Andrea Piccoli

Arbitro 3: Sirio Lanuti

Arbitro 4: Alessandro Sgrignani

Marcatori: 47’ M. Ercolani, 53’ Zafferani, 54’ Bernardi

Ammoniti: A. Ercolani

FSGC | Ufficio Stampa