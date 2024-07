San Marino. Svariati gli incontri bilaterali per il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti impegnato agli Spring Meetings di Washington.

Washington, 19 aprile 2024 – A pochi giorni dal termine della Missione del Fondo Monetario Internazionale a San Marino, dopo aver preso parte lo scorso ottobre agli Annual Meetings di Marrakech in Marocco, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti partecipa in questi giorni agli Spring Meetings di Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale a Washington.

Nelle giornate di ieri e oggi il Segretario Gatti si è intrattenuto in alcuni incontri con le delegazioni di Albania, Andorra e Svizzera, accompagnato dai dirigenti di Banca Centrale presenti agli Annual Meetings e dalla delegazione che guida, composta da Dario Galassi, Direttore Affari Economici del Dipartimento Affari Esteri e da Laura Zanotti, Segretario Particolare della Segreteria di cui Gatti è titolare.

Al centro dei bilaterali, il rafforzamento degli accordi in essere e la volontà comune ad avviarne di nuovi, la condivisione delle esperienze dei piccoli Stati con l’Unione europea e l’aggiornamento sugli sviluppi connessi all’Accordo di associazione.

Al Ministro per le Finanze dell’Albania Ervin Mete, conosciuto lo scorso febbraio a Tirana in occasione della sesta edizione del Constituency Meeting di FMI e World Bank, il Segretario Gatti ha rappresentato l’interesse della Repubblica di San Marino a irrobustire le relazioni, interesse ampiamente ricambiato da Mete.

Nel corso del bilaterale con l’omologo del Principato di Andorra, il Ministro Ramon Llados Bernaus, il Segretario Gatti ha potuto fare il punto sullo sviluppo dell’accordo di associazione all’Unione europea – prossimo alla firma – e sulla collaborazione tra le autorità di vigilanza per l’implementazione del framework normativo relativo al sistema finanziario.

Il Vice Ministro per la Finanza Internazionale della Svizzera Christoph K?nig, sottolineando l’importanza del confronto tra paesi extra-UE, si è detto particolarmente interessato a conoscere l’esperienza della Repubblica di San Marino con l’Unione europea e a collaborare per negoziare accordi.

Gatti ha poi incontrato il Governatore della Banca Centrale della Repubblica Argentina, Santiago Bausili al quale ha rappresentato alcune criticità legate alla corresponsione delle pensioni ai cittadini sammarinesi che risiedono in Argentina, una comunità importante che conta oggi 4000 persone. Le problematiche sono legate a ritardi e costi, ha rappresentato Gatti a Bausili, oltre che alla gestione locale delle somme che il Governo di San Marino stanzia per la comunità. Il Segretario con delega alle Finanze ha quindi verificato con il Governatore la possibilità di superare queste criticità e di intensificare le relazioni tra i due Stati. Bausili si è dimostrato aperto e pienamente collaborativo.

Al termine della mattinata odierna Gatti, si è intrattenuto in un colloquio con Federico Giammusso, Executive Director al Fondo Monetario Internazionale.