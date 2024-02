San Marino. TAEKWONDO. ALESSANDRO GIOVAGNOLI AI CAMPIONATI ITALIANI CADETTI 2024

<< Ad appena 7 giorni dal trionfo all’Insubria Cup 2024 disputata il 03-04 febbraio a Busto Arsizio (VA), dove ha conquistato il gradino più alto del podio nella gara forse più difficile del circuito italiano, il nostro giovane cadetto Alessandro Giovagnoli (1° kup -65 kg), sarà ancora sicuramente protagonista ai Campionati Italiani, categoria Cadetti di Torino che saranno disputati nel prossimo fine settimana (10-11 febbraio).

Il più giovane del team agonistico (13 anni e mezzo solamente, essendo nato a settembre 2010), sarà assistito sull’ottagono di gara (padak) dall’altro Coach Nazionale Maestro Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan).

Ci sono tutte le premesse perché possa ripetere lo splendido risultato della scorsa settimana ed incrementare il nostro splendido medagliere, che conta 305 medaglie complessive.

Un’altra competizione nazionale Italiana che precederà nel primo semestre 2024, le altre gare: il 24-25/02 dallo Slovenia Open 2024 di Ljubljana (per cadetti, junior e senior); poi il 08-10/03 ci sarà l’European Qualification Tournament per Paris 2024 l’Olympic Games a Sofia, Bulgaria (senior). Ad aprile (23-24/04/2024) l’European Small Countries Championships 2024 a Tallinn, Estonia (per cadetti, junior, senior); mentre a maggio (10-12/05/2024) ci attende l’European Senior Championships 2024 (G-4) a Belgrado, Serbia (senior); seguito il 30-31/05 Argentina dall’ Open World Taekwondo (G-2) (cadetti, junior, senior) ed infine la gara a domicilio (29-30/06/2024) con il San Marino Open 2024 al Multieventi di Serravalle (RSM) (junior, senior).

Vi aspettiamo nelle nostre due scuole (dojang) di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e di Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”. per provare, senza alcun pericolo, questo splendido sport olimpico >>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il Maestro Michele Ceccaroni (4° dan)

con Alessandro Giovagnoli