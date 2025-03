SAN MARINO. TAEKWONDO LUXEMBOURG OPEN (G-1) 07-09/05/2024

Mancano oramai solo 20 giorni al San Marino Taekwondo Open 2024 che si svolgerà al Multieventi Sport Domus di Serravalle (RSM) nell’ultimo fine settimana di questo mese di giugno, riservato ad atleti internazionali junior e senior e la squadra bianco-azzurra, proprio per valutare lo stato di forma dei suoi atleti in vista della gara di casa, si recherà in Lussemburgo nel prossimo fine settimana.

Seguiti all’angolo dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), saranno 6 i nostri ragazzi che scenderanno sull’ottagono di gara (batak): 3 Senior Michele Ceccaroni (4° dan -74 kg), Daniele Leardini (1° dan -87 kg) e Michele Mezzanotte (2° kup -68 kg) e 3 junior Thomas Albani (1° poom -45 kg) con Federico Amati (1° poom -55 kg) e Achille Tentoni (1° poom -55 kg).

Sarà un’ottima opportunità per verificare se si sono ben preparati, poiché incontreranno tantissimi altri agonisti europei di buon livello, essendo una gara di coefficiente G-1, quindi 10 punti nel ranking mondiale per il vincitore di categoria.

Intanto a casa, curando tutti i dettagli, con la collaborazione indispensabile, per la logistica, di CONS (Comitato Olimpico Sammarinese), FESAM (Federazione Sammarinese Arti Marziali) e FITA (Federazione Italiana Taekwondo) e l’aiuto economico insostituibile di tutti gli sponsor, fervono gli ultimi preparativi per organizzare al meglio la “competizione di casa” dopo il grande successo del giugno 2022 con lo svolgimento del 1° Campionato Europeo dei Piccoli Stati.

Con fiducia aspettiamo a questo grande evento tanti sportivi sammarinesi, anche di altre discipline, che potranno tifare gli agonisti sammarinesi e dove si potranno verificare la spettacolarità e validità della nostra arte marziale e sport olimpico.

Praticare Taekwondo non significa solamente combattimento agonistico, ma soprattutto cercare uno stile di vita, di rispetto e educazione verso gli altri, tramandato da tutti i Maestri del Club che vi aspettano per provarlo nelle nostre due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città e Sport Domus a Serravalle.

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il San Marino Team in Luxemburg