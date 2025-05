SAN MARINO. TAI CHI NEL CASTELLO DI SERRAVALLE

La Giunta di Castello di Serravalle e l’Istituto Confucio di San Marino con la collaborazione del Centro Sociale di Dogana e l’Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria, offrono alla cittadinanza, un corso gratuito di Tai Chi.

Il Tai Chi Ch’üan (Chuan) o Tai Chi è una antichissima arte marziale cinese, le cui origini sono molto antiche e affondano le radici nelle leggende. Si narra infatti che intorno al 1.200 d.C., Zhang Sanfeng, un sacerdote taoista che viveva sul monte Wudang, realizzò il prototipo del Taijiquan osservando la battaglia tra due animali.

Il Tai Chi con i suoi gesti fluidi e lenti ricorda una meditazione in movimento, nella quale l’alternanza dello Yin e dello Yang e i cinque elementi (fuoco, acqua, legno, metallo, terra) sono i fattori che sostengono la pratica.

Il Taijiquan si basa sul tradizionale confucianesimo cinese, sulla filosofia taoista del Tai Chi, sul concetto dialettico Yin e Yang come idea centrale, impostata per nutrire il temperamento, rafforzare il corpo, il confronto tecnico e altre funzioni nel loro insieme, combinate con i cambiamenti dei cinque elementi di Yin e Yang che sono facili da imparare, i meridiani della

medicina cinese, l’antica guida e la respirazione per formare una sorta di tecnica di boxe tradizionale cinese sia interna che esterna, lenta, leggera, rigida e morbida. Oggi, il Tai Chi è uno sport di ginnastica fisica e patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO.

A seguito del successo dell’edizione estiva tenuta alla BiblioBaita del Parco Laiala, si ripropone un corso in 12 lezioni da un’ora e mezzo (17:30-19:00) presso la Sala della Casa del Castello di Serravalle in Via Elisabetta da Montefeltro n. 18, a partire da martedì 16 Gennaio 2024; 23 Gennaio; 30 Gennaio; 6 Febbario, 13 Febbraio, 20 Febbraio, 27 Febbraio; 5 Marzo, 12 marzo, 19 Marzo, 26 Marzo e 2 Aprile.



La domanda di iscrizione dovrà indicare: nome, cognome, anno di nascita, residenza, numero di telefono, email e deve essere inviata a serravalle@giuntedicastello.sm o tramite messaggio al 3357345340. Il corso è gratuito.

Il Capitano di Castello di Serravalle
– Roberto Ercolani –