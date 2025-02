San Marino. Tanta partecipazione e buoni risultati per i sammarinesi dal Trofeo Titano

È stato senza dubbio un weekend movimento presso il Multieventi Sport Domus, che domenica ha ospitato anche l’ottava edizione del Trofeo Titano, gara promozionale organizzata dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee in collaborazione con la Domus San Marino, presente con 28 atleti, che ha aperto il calendario delle gare del circuito italiano. Nella piscina sammarinese sono giunti oltre 200 atleti, provenienti da 12 diverse squadre, tra cui per la prima volta anche Acquarea Vicenza e Rari Nantes Torino. Tanti ottimi risultati per i sammarinesi impegnati nella manifestazione, seguiti dai tecnici Fabio Donati e Anna Ballarini. Tra gli Esordienti, primo posto di Valentino Pacini nei 50 pinne e nella staffetta a squadre mista. Podio anche per Giulia Arlotti, in Prima Categoria è terza insieme a Lisa Bartolini, Nicola Esposito e Pietro Giacobbi nella staffetta Under 16. Per Arlotti miglior prestazione nei 50 monopinne con il settimo tempo, mentre va a un passo dal podio Viola Pimazzoni, quarta nei 50 pinne. Successi e medaglie anche dalla Seconda Categoria, primo posto di Elisabetta Brasey nei 100 metri pinne. Nei 50 metri pinne trionfo di Lisa Bartolini, seguita al terzo posto da Chiara Naso. Chiara Zanotti è quarta nei 50 pinne, ottava posizione nei 100 pinne di Anna Palmieri con Nina Terenzi che ha chiuso all’undicesimo posto. Nelle lunghe distanze, Elena Laglia chiude con la medaglia di bronzo nei 400 metri pinne. Nel maschile, doppio terzo posto per Luigi Renzi nei 100 e 400 metri pinne; bronzo anche per Alessandro Ceci nei 50 pinne e quarto posto nei 100. Buone prestazioni al debutto per Nicola Esposito, Francesco Cicchetti e Pietro Giacobbi. In Terza Categoria arriva l’argento dalla staffetta Under 20 con Maria Bartolini, Elena Laglia, Samuele Michelotti e Alessandro Amici. Secondo posto anche per Aurora Toccaceli, che sale sul podio nei 400 metri pinne. Due medaglie di bronzo per Maddalena Falcioni nei 100 e 50m pinne. Veronica Pirroni chiude al quarto posto dei 50 metri monopinna, seguita da Maria Bartolini sesta. C’è spazio anche per la medaglia di bronzo di Alessandro Amici nei 50 metri pinne e il quinto di Samuele Michelotti. Infine, negli Assoluti Emma Bollini è ottava nei 50 metri apnea, leggermente sotto ai suoi personali Camilla Sansovini. Vittoria di Sofia Fratti nei 50 metri monopinna, risultato che le permette di centrare l’accesso ai Campionati Italiani Assoluti. Stabili sul loro crono Federico Fabbri e Aurora Zeppa. Nel Trofeo Titano hanno preso parte anche i Master, con il buon esordio di Cristian Cicchetti e Marco Vivarelli. La Domus San Marino chiude l’evento al secondo posto della classifica a squadre, vinta dal Circolo Sportivo Guardia di Finanza. Al terzo posto Sweet Team Modena. “Siamo particolarmente soddisfatti per la buona riuscita della manifestazione – commenta il presidente federale Leonardo Sansovini -. Desidero ringraziare tutti i volontari e coloro che ci hanno aiutato nella realizzazione di questa edizione”.