San Marino. Team di giovani sammarinesi a Lignano Sabbiadoro per i campionati di robotica

San Marino – Undici nostri ragazzi tra i 15 e i 18 anni, suddivisi in 2 Team, sono in partenza per Lignano Sabbiadoro dove rappresenteranno San Marino alla First Tech Challenge Italia, una delle competizioni di robotica più prestigiose al mondo. L’iniziativa fa seguito al debutto nelle Olimpiadi di Atene 2024 e come allora è organizzata dalla startup sammarinese Cotai con il supporto delle Segreterie di Stato per l’Istruzione, l’Industria e il Turismo. L’obbiettivo è sempre quello: promuovere la robotica tra i giovani di San Marino offrendo loro un’opportunità unica di crescita, sperimentazione e divertimento.

La competizione internazionale vedrà la partecipazione di 500 ragazzi e ragazze provenienti da Germania, Romania, Turchia, Colombia e altri Paesi d’oltre Oceano. I nostri atleti saranno accompagnati anche da dirigenti ed insegnanti della Scuola Superiore e del CFP, a dimostrazione del rilievo che anche il mondo dell’istruzione sammarinese sta attribuendo a questa nuova disciplina. Alla delegazione poi si sono affiancati due 11enni che parteciperanno ad un hackathon non competitivo, occasione utile per iniziare a scoprire il mondo della robotica e le sue innumerevoli possibilità.

A coordinare la spedizione, come già ad Atene, sarà Diego De Simone con il supporto di Alessandro Riccardi. La competizione di Lignano servirà anche a selezionare i cinque migliori elementi che formeranno il Team San Marino alle Olimpiadi della Robotica 2025, previste per il prossimo autunno a Panama.

“La robotica è un settore strategico per il futuro – spiega De Simone – e offre ai giovani l’opportunità di sviluppare competenze fondamentali come il problem solving, il lavoro di squadra e la creatività. Questa esperienza non è solo una competizione, ma un vero e proprio trampolino di lancio per il talento e la passione dei ragazzi”.



Un grande in bocca al lupo ai nostri “robonauti”, Elena Amati, Leonardo Terenzi, Leonardo Scorcioni, Emanuele Zecchinel, Francesco Raschi, Matteo Ciavatta, Marco Leardini, Davide Menghini, Andrea Lorenzini e Lorenzo Gasperoni.

Chiunque voglia rimanere aggiornato sull’evento e sulle attività future può seguire su Instagram ‘Robotica San Marino’ o visitare il sito www.cotai.sm.

Per ulteriori informazioni: info@cotai.sm