San Marino Teatro: inizia il 2024 con un SOLD OUT. Venerdì 12 gennaio 2024 “FRANCISCUS. IL FOLLE CHE PARLAVA AGLI UCCELLI”

Venerdì 12 gennaio 2024, alle ore 21.00 presso il Teatro Titano di San Marino, sarà in scena davanti a una platea che registra il tutto esaurito, lo spettacolo di Simone Cristicchi “FRANCISCUS. IL FOLLE CHE PARLAVA AGLI UCCELLI”

“Franciscus” è uno spettacolo ad alta intensità emotiva che, nel frastuono della società moderna, solleva domande profonde e invita il pubblico a cercare risposte possibili.

Uno spettacolo in cui Cristicchi affronta il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco e altri temi importanti ancora oggi come la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato.

Francesco d’Assisi vedeva la sacralità e la bellezza in ogni volto di persona, negli animali che incontrava, nel sole, nella morte, nella terra su cui camminava insieme agli altri e Cristicchi si chiede se il suo messaggio sia ancora attuale nella confusione della modernità affamata di senso, nelle promesse tradite del progresso.

Tra riflessioni, domande e canzoni inedite indaga e racconta il “Santo di tutti”, che è stato innanzitutto un uomo in crisi, consumato dai dubbi il cui esempio riuscì ad attrarre una comunità, ma non senza destare sospetti.

Il prossimo appuntamento della stagione teatrale sarà Domenica 21 gennaio 2024, ore 16.00 “Famiglie a teatro” CENERENTOLA_ III CAPITOLO TRILOGIA DELLA FIABA. Teatro Titano, Città di San Marino.

