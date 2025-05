SAN MARINO TEATRO. Michele Placido porta in scena PIRANDELLO – TRILOGIA DI UN VISIONARIO

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 21.00, il Teatro Nuovo di Dogana ospita Pirandello. Trilogia di un visionario, diretto e interpretato da Michele Placido, che celebra oltre 50 anni di carriera.

Lo spettacolo porta in scena tre opere iconiche del premio Nobel siciliano: Lettere a Marta, L’uomo dal fiore in bocca e La carriola. Placido propone testi diversi non solo per struttura – frammenti di epistolario, un monologo e un racconto – ma anche per epoca di composizione, creando un affascinante mosaico teatrale.

Michele Placido si affida alla giovane dramaturg Giulia Bartolini, già allieva dell’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Questo progetto, prodotto da Goldenart Production, punta a valorizzare nuovi talenti del teatro italiano. In questa eccezionale produzione, Placido è affiancato dagli attori Valentina Bartolo, Paolo Gattini e Brunella Platania, e conduce il pubblico in un viaggio attraverso il labirinto delle sfumature umane, illuminando il genio di Pirandello nel raccontare la complessità della psiche. Grazie a una visione artistica unica, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nelle profondità dell’animo umano, guidato dalle parole incisive e intrise di pathos del grande scrittore siciliano.

Con Trilogia di un visionario, Michele Placido offre una prospettiva inedita sull’universo pirandelliano, esaltando l’abilità dell’autore di esplorare le contraddizioni e le bellezze della natura umana. Attraverso una regia sapiente e una performance straordinaria, Placido invita a riflettere, emozionarsi e sorridere, accompagnando lo spettatore in un dialogo intimo con la vita stessa.

Un’esplorazione che si distingue per una leggerezza drammaturgica solo apparente, capace di rivelare il percorso di ricerca interiore intrapreso da Pirandello, segnato da eventi personali e familiari che hanno profondamente influenzato e plasmato la sua opera.

I biglietti sono disponibili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Nuovo, aperta quattro ore prima dello spettacolo.