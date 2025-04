San Marino. Telefonate/messaggi tra il giudice Alberto Buriani e Nicola Renzi. Ecco la prova a firma dell’ispettore Morri – Polizia GIudiziaria

Buon giorno lettori, come che ha scritto oggi Antonio Fabbri dell’Informazione, quello che non pubblica integralmente intenzionalmente le mie repliche alle bugie di Repubblica Futura: ”Quanto a telefonate – scrive oggi Fabbri sull’Informazione – o messaggini con il giudice Buriani, unica comunicazione fu relativa alla fissazione di una deposizione” beh non sembra proprio stante di documenti (e l’escussione testimoniale di Renzi) prodotti nel processo Buriani-Celli-lo stesso Fabbri e Filippini.

Ecco cosa è stato prodotto e sottoscritto dall’Ispettore Morri nel procedimento. Leggi l’articolo con le prove firmate dall’Ispettore Morri.

Non mi pare che sia proprio una sola telefonata, come dice Antonio Fabbri oggi sull’Informazione. ”Tanto si doveva per rispetto verso i lettori”

/ms