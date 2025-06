San Marino, tempo di esami. La Segreteria di Stato all’Istruzione e Cultura agli esaminandi: un percorso di crescita e consapevolezza

Cari studenti e studentesse,

Con l’avvicinarsi della conclusione di questo anno scolastico, desidero rivolgervi un pensiero in vista degli esami che vi attendono. Indipendentemente dall’ordine e grado di scuola che frequentate, questo periodo rappresenta un momento significativo del vostro percorso formativo. Non si tratta solamente di una verifica delle conoscenze acquisite, bensì di un’opportunità per consolidare la vostra crescita personale e accademica.

Gli esami, pur nella loro natura valutativa, sono un momento per misurare la vostra preparazione e per riflettere sul cammino intrapreso. Sono un’occasione per mettere a frutto l’impegno profuso, la dedizione allo studio e la curiosità intellettuale che vi ha accompagnato. Ricordate che il valore di questo momento non si esaurisce nel risultato finale, ma risiede anche nella capacità di affrontare una sfida, di gestire l’emozione e di esprimere al meglio le vostre potenzialità.

A voi, dai più piccoli che si confrontano con le prime valutazioni strutturate, ai più grandi che si affacciano a nuove tappe del loro percorso formativo e professionale, auguro serenità e fiducia nelle vostre capacità. Ogni esame, ogni interrogazione, ogni verifica è un tassello che compone il mosaico della vostra formazione, contribuendo a definire la vostra identità di cittadini consapevoli e di individui preparati ad affrontare il futuro.

Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine a tutto il corpo docente, alle famiglie e a quanti, con il loro supporto e la loro guida, hanno contribuito alla vostra preparazione. Il loro impegno è fondamentale per la costruzione di una società in cui la conoscenza e la cultura rappresentano pilastri irrinunciabili.

Con l’augurio di poter superare con successo questa prova e di guardare con ottimismo ai prossimi passi del vostro percorso, vi invio un cordiale saluto.

Lettera aperta – Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura