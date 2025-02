San Marino. Tennis tavolo: Campionato a Squadre Giovanile / Torneo sesta categoria, Senigallia

I pongisti sammarinesi sono stati assoluti protagonisti nel Campionato Regionale Giovanile a squadre che si è disputato a Senigallia domenica 9 febbraio, erano due le categorie in programma, negli over 3500 vittoria e titolo regionale per Sean Berardinelli e Michele de Marco usciti imbattuti con ben cinque squadre sconfitte, negli under 3500 inaspettata medaglia d’argento con tre incontri vinti per Enea Stefanelli e Michele Tiribilli, nel pomeriggio si è disputato il torneo riservato ai sesta categoria, in tabellone 58 atleti, ed è stato un trionfo per i pongisti della Juvenes con tre suoi atleti sul podio, Thomas Ceccoli nonostante i suoi undici anni mette tutti in fila e vince il suo primo torneo seniores in carriera, terzo posto per Giovanni Giovagnoli e quarto di Filippo Santi.

in foto il podio bianco azzurro del singolo sesta categoria / Thomas Ceccoli, Giovanni Giovagnoli, Filippo Santi ed il coach Claudio Stefanelli

sotto squadra over 3500 Sean Berardinelli, Michele de Marco