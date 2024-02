San Marino. Tennis tavolo: Torneo Nazionale Open Camerino

Domenica 4 febbraio si è disputato il Torneo Open Nazionale Seniores a Camerino, presenti più di 100 pongisti provenienti da diverse regioni italiane, sei i pongisti sammarinesi presenti e podio sfiorato dal quattordicenne Elia Mazza negli under 5.500 sconfitto nei quarti di finale per 3:1 dal marchigiano Farhat, Thomas Marcattili dopo aver battuto in girone la testa di serie n. 2, perde nei 16 dal finalista Alessandrini, negli over 5.500 grande prestazione di Pietro Bologna 13 anni che vince quattro match consecutivi per 3:0 e perde nei primi 16 dalla testa di serie N. 4 Mosconi per 3:1, nella stessa categoria Sean Berardinelli ed Emanuele Vannucci dopo aver passato i gironi di qualificazione escono nei primi 32.