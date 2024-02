San Marino. Tennis Tavolo: Torneo Nazionale Terni, presenti i pongisti Juvenes

Si è disputato a Terni dal 16 al 19 novembre il primo Torneo Nazionale giovanile della stagione, i pongisti Juvenes sono stati presenti in quasi tutte le categorie, in grande evidenza Pietro Bologna negli under 13 che è arrivato sesto sfiorando un prestigioso podio sconfitto nei quarti di finale dal toscano Campagna Pietro, negli under 17 grande prova di Sean Berardinelli che eliminato nel girone di qualificazione perdendo il match decisivo per 3:2, si è scatenato nel tabellone consolation dove con quattro vittorie consecutive è arrivato in finale perdendo di misura per 13:11 al quinto set con il pongista lombardo Preti Alessio, negli under 11 Thomas Ceccoli dopo due vittorie in girone è uscito nei primi 16 sconfitto dal milanese Carollo Francesco, nella stessa categoria Enea Stefanelli vince un match in girone non sufficiente per passare il turno ma poi nel consolation con due vittorie entra in semifinale sconfitto per 3:2 dal vincitore del torneo il laziale Lajolo Giovanni.

In foto il coach Claudio Stefanelli e la medaglia d’argento Sean Berardinelli