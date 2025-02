San Marino. Tennistavolo: Campionati a squadre quarta giornata

Juvenes imbattibile in casa, nella quarta giornata di campionato giocata sabato 9 novembre al Multieventi tutte e tre le squadre sammarinesi hanno vinto, in serie C1 vittoria per 5:1 contro il Cus Camerino con due successi a testa per Mattia Berardi e Pietro Bologna, un successo anche per Riccardo Tentoni, dopo quattro giornate il team è al primo posto in classifica a punteggio pieno, in serie C2 vittoria importante per 4:3 contro il Cus Camerino, i marchigiani erano precedentemente imbattuti dopo i primi tre turni campionato, decisivi i due successi di Emanuele Vannucci ed una vittoria a testa per Andrea Morri e Loris Ceccoli, con questo importante successo Juvenes al terzo posto in classifica, in serie D2 successo per 6:1 contro il Fortunae B Fano, due vittorie a testa per Thomas Ceccoli ed Elia Mazza, una vittoria anche per Enea Stefanelli, dopo quattro giornate i giovani della D2 guidano a punteggio pieno la classifica.

in foto il team Juvenes di C1 nazionale