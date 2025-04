San Marino, tennistavolo. Enea Stefanelli è campione d’Italia Under 11 a Terni: trionfo nel doppio per il giovane pongista sammarinese

Torna sul gradino più alto del podio la scuola sammarinese di tennis tavolo grazie all’impresa di Enea Stefanelli, giovanissimo talento che ha conquistato il titolo italiano Under 11 nel doppio, insieme al compagno Gabriel Vasile del TT Senigallia, in occasione dei Campionati Italiani Giovanili disputati a Terni dal 25 al 29 aprile.

Un successo storico per il settore giovanile della Federazione Sammarinese Tennistavolo, che non vinceva una medaglia d’oro a livello italiano da diversi anni, pur vantando una lunga tradizione di medaglie e piazzamenti. La vittoria del duo Stefanelli-Vasile ha riportato entusiasmo e orgoglio al gruppo guidato dal tecnico Claudio Stefanelli, vero artefice di una generazione in crescita.

Fuori dal podio per un soffio nel singolo

Nel torneo individuale Under 11, Enea Stefanelli si è fermato ai quarti di finale, battuto in un combattutissimo match proprio dal compagno di doppio Vasile, con un punteggio di 3-2.

Under 15: Bologna e Ceccoli sfiorano il podio nel doppio

Buone anche le prove nella categoria Under 15, con Pietro Bologna che ha chiuso al nono posto e Loris Ceccoli al diciottesimo. I due pongisti sammarinesi hanno sfiorato la medaglia nel doppio, fermandosi ai quarti contro la testa di serie numero uno Faso/Belardinelli.

Nella gara a squadre, il team sammarinese ha ottenuto quattro vittorie e una sola sconfitta, chiudendo al nono posto complessivo.

Le altre categorie: buoni piazzamenti e segnali positivi

Negli Under 13, si è distinto Thomas Ceccoli, ventesimo in classifica finale. Nella categoria Under 17, piazzamenti nella top 20 per Elia Mazza, Michele De Marco e Thomas Marcattili, che confermano il buon lavoro del vivaio.