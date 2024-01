San Marino. Tennistavolo: Torneo Nazionale Giovanile Terni

Si è disputato a Terni dal 4 al 7 gennaio il secondo torneo nazionale giovanile della stagione, presenti tutti i migliori pongisti italiani nelle categorie giovanili che vanno dagli under 11 fino all’under 21, erano ben undici i pongisti sammarinesi presenti e sono stati grandi protagonisti, nella categoria più prestigiosa e di alto livello gli under 21 Mattias Mongiusti si è piazzato terzo assoluto riscattando il risultato del primo torneo di novembre dove era stato eliminato nelle qualificazioni, dopo la Finlandia e Biella, Mattias Mongiusti è al suo terzo podio consecutivo in tornei di alto livello, Loris Ceccoli negli under 13 arriva fino alle semifinali concludendo con un bel terzo posto, quinto posto per Pietro Bologna sempre negli under 13 e dodicesimo posto per Thomas Ceccoli negli under 11 dove a sorpresa nel torneo consolation Enea Stefanelli vince il torneo, l’ultimo podio dei pongisti sammarinesi è di Michele de Marco terzo nel consolation under 15.

in foto coach Claudio Stefanelli e Mattias Mongiusti