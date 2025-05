Domenica 2 febbraio nel Torneo Regionale giovanile e quinta categoria di Senigallia, i pongisti sammarinesi sono stati grandi protagonisti e si impongono in due categorie, nel singolo giovanile under 3500 con Enea Stefanelli e nel singolo di quinta categoria con Sean Berardinelli, terzo posto di Loris Ceccoli nel singolo giovanile over 3500.