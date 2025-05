Il terzo cafè filosofico sarà l’occasione per esplorare l’inedito rapporto tra Libertà e Teatro. Ospiti per l’occasione Andrea Tamagnini di Bradipoteater che condividerà la sua esperienza e passione per il teatro e lo scrittore Raffaele Catà che proporrà una lettura filosofica dell’opera di Carmelo Bene in relazione all’essenza del teatro. A dare la parola alla filosofia e al suo rapporto con il teatro sarà Errico Mazza. Consueto palcoscenico è l’ex tiro a volo, Venerdì 9 Maggio, ore 18.30.