San Marino. Terzo posto e record sammarinese nella pistola sportiva per Valerio Prota

L’ottimo momento di forma di Valerio Prota non si ferma: dopo aver vinto e fatto registrare il nuovo record sammarinese di pistola ad aria compressa sui 10 metri al Trofeo Città di Padova (553/600), si è superato nuovamente a Roma ai Campionati Italiani Assoluti di tiro a segno nella categoria Ragazzi, nella quale il giovane sammarinese ha chiuso alterzo posto nella pistola sportiva 10 metri, segnando anche il record di categoria con 564 punti.

“Valerio ha disputato un’ottima gara, confermato anche dal raggiungimento del podio – ha commentato il tecnico Giorgio Paolini -. Ha fatto un buon punteggio, essendo molto giovane ha margini di miglioramento e la strada è quella giusta. Sono orgoglioso di lui”.

Sempre a Padova la settimana scorsa ha gareggiato anche Ivana Drudi, che ha chiuso al quinto posto nella categoria Master femminile.

