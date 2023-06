San Marino. Thierry scrive a GiornaleSM e pone delle domande sulla rotonda dei Tavolucci.

Buongiorno Direttore,

Vorrei se fosse possibile avere delle risposte dai tecnici o dal Segretario sulla rotonda di Tavolucci. (inizio lavori metà settembre 2022 )

Quanto tempo ancora ci vorrà per il completamento della suddetta rotonda sperimentale ?

A quando ammonta il costo finora sostenuto e a quando ammonterà finirla sempre a livello sperimentale ?

Quando costerà finirla definitivamente?

I tempi stabiliti sono o saranno rispettati?

Un volta finita in via sperimentale quando tempo dovrà passare per capire le migliorie da apportare e concluderla del tutto ?

Aspetto con impazienza se possibile delle risposte e anche la fine dei lavori

Saluti

Thierry