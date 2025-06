San Marino. Thomas Marini domina il Rally Albania 2025

Alla sua prima partecipazione in un rally internazionale, il pilota sammarinese Thomas Marini, classe 1997, ha conquistato il gradino più alto del podio al Rally Albania 2025, giunto alla sua 21ª edizione.

Dal 7 al 14 giugno, tra le rocce e i paesaggi mozzafiato delle montagne albanesi, Marini — in sella alla sua Husqvarna 450 del team Solarys Racing — ha letteralmente dominato la scena, vincendo tutte le prove speciali delle sette tappe di gara.

Un percorso estenuante che ha attraversato l’intero Paese: dalla cerimonia di apertura a Shkodra, fino all’epilogo festoso di Tirana, passando per le tappe di Korça e Vlora. Tra alte temperature, tracciati pietrosi e un ritmo gara incessante, Marini ha dimostrato lucidità, forza e un feeling perfetto con il mezzo.

«È stata un’esperienza incredibile, non potevo immaginare un debutto migliore», ha dichiarato emozionato il giovane pilota. «Tutto ha funzionato al meglio: la moto era perfetta e l’organizzazione del team è stata impeccabile. Questa vittoria è il frutto di un grande lavoro di squadra. Il sogno? La Dakar Questo è solo il primo passo, ma l’obiettivo è parteciparvi tra qualche stagione».