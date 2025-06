San Marino. Tiro a segno subacqueo: Santolini sfiora il podio al Campionato Italiano

Nel fine settimana si è svolto ad Augusta, in Sicilia, il Campionato Italiano di Tiro Subacqueo, al quale per la prima volta ha partecipato Emanuel Santolini. L’atleta sammarinese è riuscito ad ottenere il pass grazie ai punteggi realizzati nelle gare di selezione effettuate durante l’anno e, alla sua prima partecipazione, ha ottenuto un ottimo 4° posto nel tiro libero, a soli 10 punti dal podio, ed un altro 4° posto nel biathlon. Nel super biathlon, invece, ha chiuso leggermente più arretrato.

La gara è stata vinto da Sisto Scattarettica del Sub Club Brescia, seguito da Matteo Manzini e e Simone Mimotti del Nuoto Sub Vignola.

Sono stati due giorni di gara intensi, in cui la concentrazione è stata determinante ai fini del risultato. La prova è servita anche come test in vista della Coppa del Mondo che si terrà ad ottobre dove Santolini sarà chiamato a difendere la medaglia d’argento conquistata lo scorso anno.

