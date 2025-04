San Marino. Tiro con l’arco: assegnati i titoli sammarinesi Indoor, Giorgia Cesarini è la campionessa Assoluta

Fine anno intenso per l’arceria sammarinese. Si appena concluso con successo il XXXI Torneo Indoor, tornato, dopo alcuni anni, a fare il pieno di iscrizioni. Oltre 140 atleti, provenienti da varie regioni italiane, si sono dati battaglia. Fra questi anche una nutrita rappresentativa degli Arcieri del Titano. Jacopo Forlani e Giorgia Cesarini si sono imposti fra i Senior, mentre Lucrezia Tura e Matteo Dragoni fra gli Allievi. Noemi Muccioli ha vinto fra i ragazzi e Tommaso Ottaviani fra i Giovanissimi. Anche le squadre hanno ottenuto il gradino più alto del podio, portando il numero totale dei podi conquistati a 18. La competizione ha avuto validità anche per il Campionato Sammarinese Indoor. Nei Senior il titolo 2024 è andato a Leonardo Tura e Giorgia Cesarini. Nutrita la lista nelle categorie giovanili: Achille Gualandi ha conquistato il titolo nella classe Junior, mentre tra gli Allievi Lucrezia Tura e Matteo Dragoni si sono contesi il titolo. Nei ragazzi invece hanno trionfato Nicola Guardigli e Noemi Muccioli e, infine, Tommaso Ottaviani si è imposto fra i giovanissimi. Nella divisione Compound la vittoria è andata Ivan Vernocchi e nell’Arco Nudo a Kristina Pruccoli. Sabato 28 dicembre si è svolto invece al Centro Federale di Rovereta la finale ad eliminazione che ha decretato il campione sammarinese Assoluto. Ad aggiudicarsi il titolo, coronando una stagione da sogno, è stata la giovane Giorgia Cesarini, che dopo la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, si porta a casa il titolo biancazzurro assoluto di specialità Indoor. A disputarsi il titolo i migliori 16 della classifica. La Ranking List è stata ottenuta sommando i migliori due piazzamenti ottenuti nelle quattro gare in Repubblica. Le prime sorprese sono arrivate al termine della prima tornata di scontri, infatti tre delle teste di serie Leonardo e Lucrezia Tura e Jacopo Forlani hanno mancato il passaggio alla finale. In finale, oltre a Cesarini sono approdati Matteo Dragoni, Andrea Gualandi ed Emanuele Guidi. La finale per il terzo gradino del podio è stata vinta da Guidi mentre Dragoni ha sfidato Cesarini per il primo posto. Al termine di uno scontro molto combattuto terminato 6-0 in favore della Cesarini, in cui i parziali hanno mostrato una sfida accesa (30-29, 30-27, 30-29) con le tre frecce fuori dal 10 che hanno condannato Dragoni. Nell’arco Compound si è imposto Ivan Vernocchi su Maurizio Rosti per 144-143, terzo posto per Gianni Bonelli. La stagione 2025 della Fstarco inizierà presto, infatti il 10 gennaio si svolgerà la terza edizione del Torneo Tre Torri,manifestazione inserita nel calendario italiano e valida come prima prova del campionato sammarinese. A livello internazionale, dal 17 febbraio Kristina Pruccoli difenderà il titolo Europeo conquistato lo scorso anno.