San Marino. Tiro con l’arco. Federica Valli è seconda alle qualificazioni italiane per il mondiale 3D

Federica Valli e Carlo Chiaruzzi de “Gli arcieri del Titano” hanno preso parte a Città della Pieve alla competizione “specialità 3D” valida per la selezione della Nazionale italiana che prenderà parte ai Campionati del Mondo di Mokrice. Federica Valli ha chiuso al secondo posto con 362 punti dietro alla Campionessa europea in carica Sabrina Vannini che ha fatto segnare 390 punti. Terzo posto per Michela Donati, vice Campionessa europea (341 punti). Ottavo posto finale con 330 punti per Carlo Chiaruzzi.