San Marino. Tiro con l’Arco: Kristina Pruccoli seconda dopo il turno di qualifica all’Europeo Indoor. Agli ottavi la sfida contro l’islandese Daxbock

Sono partite le qualifiche dell’Europeo Indoor di tiro con l’arco, in corso di svolgimento in questi giorni nella città di Samsun, in Turchia.

L’arciera sammarinese Kristina Pruccoli, detentrice del titolo nell’Arco Nudo, ha fatto il suo debutto con la fase di qualificazione. Dopo le prime 60 frecce Pruccoli ha chiuso al secondo posto della classifica con 538 punti, staccata di cinque punti dall’italiana Giulia Mantilli. Decisive le ultime tre frecce che hanno permesso all’azzurra di chiudere davanti alla sammarinese. Il tabellone degli ottavi di finale metterà di fronte a Kristina Pruccoli l’islandese Astrid Daxbock. In caso di passaggio ai quarti, Kristina Pruccoli se la vedrà con la vincitrice della sfida tutta turca tra Emel Ates e Rumeysa Uysal.