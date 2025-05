San Marino. Titanico Jazz Festival prima edizione dal 9 all’11 maggio 2025

Il Titanico Jazz Festival celebra la sua prima edizione a San Marino, portando un ricco programma dedicato al grande jazz internazionale dal 9 all’11 maggio 2025.

L’evento, ideato e diretto artisticamente dal Maestro Emanuele Rastelli e organizzato da San Marino Welcome, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e della Segreteria di Stato per il Turismo, si connota per un format che combina concerti di artisti di fama mondiale con serate di ascolto guidato, offrendo al pubblico un’opportunità unica di approfondimento e comprensione del jazz.

Inoltre, la manifestazione si arricchisce di jam session, incontri formativi, masterclass e degustazioni a tema, rendendo l’esperienza culturale ancora più completa e coinvolgente, tanti momenti dedicati ad un pubblico eterogeneo, dagli appassionati esperti ai neofiti curiosi.

“In passato il Jazz ha avuto una lunga tradizione nel nostro Territorio. Oggi c’è una riscoperta forte di questo genere, grazie a questo evento, con la speranza di una rinnovata continuità” – queste le parole del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini.

Annachiara Sica, Dirigente Ufficio del Turismo sottolinea ” Il Titanico Jazz Festival è un’opportunità straordinaria per la nostra Repubblica. Il Centro Storico di San Marino, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è una cornice ideale per accogliere un viaggio musicale nel mondo del jazz. Questa rassegna riuscirà a far incontrare artisti di calibro internazionale con il pubblico di musicisti e appassionati, valorizzando il nostro territorio attraverso la forza evocativa della musica.”

Un evento dove la musica è la vera protagonista, il Teatro Titano ospiterà 3 serate concerto:

Venerdì 9 maggio alle ore 21, sul palco del Teatro Titano andrà in scena “Sotto il segno di Django” , un concerto-evento che vedrà protagonista Stochelo Rosenberg , icona mondiale della chitarra manouche, affiancato da Paulus Schäfer uno dei massimi esponenti contemporanei del genere gipsy jazz e dal contrabbassista Daniel Gueli apprezzato per la profondità e il dinamismo del suo stile contrabbassistico.

Si tratta dell’unica data italiana confermata per il celebre chitarrista olandese, considerato l’erede diretto della tradizione di Django Reinhardt, capace di incantare le platee internazionali con la sua tecnica impeccabile e il suo tocco inconfondibile.

Questo spettacolo rappresenta un autentico viaggio nel mondo del jazz gitano, un’occasione unica per ascoltare dal vivo l’energia di questi talenti straordinari, capaci di fondere tradizione e modernità, si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale, attirando appassionati da tutta Italia e oltre, in un’occasione imperdibile per vivere l’emozione di un concerto all’insegna grande tradizione del jazz gitano.

Si prosegue sabato 10 maggio ascolto guidato Chet Baker: “Una storia da ascoltare”.

Un serata all’insegna delle suggestioni del repertorio del poeta del jazz con il quartetto che vede al contrabbasso Enzo Pietropaoli, Max Ionata sassofonista, Enrico Zanisi al Pianoforte e Alessandro Paternesi alla batteria.

Domenica 11 maggio in programma “Respiro”, a esibirsi Joe Pisto e Fausto Beccalossi.

Inoltre, il festival propone un evento formativo: la Masterclass “JAZZ IN TIME” il 10 maggio, dedicata a fisarmonicisti e musicisti jazz, condotta dal Maestro Emanuele Rastelli, con sessioni di improvvisazione, ascolto attivo, armonia e interpretazione personale, con lezioni individuali e confronto collettivo.

Domenica 11 maggio, invece, il festival proporrà, alle 18, un seminario aperto a tutti, in cui il Maestro Emanuele Rastelli guiderà il pubblico fra le contaminazioni che hanno reso il jazz una delle forme musicali più vive e versatili.

L’incontro, dal titolo “Oltre la musica: Il Jazz e l’Incontro tra i Generi” vedrà il

Per arricchire l’esperienza, ogni sera dalle 18 alle 21 presso La Loggia – Wine Bar, si terranno le “Note di Gusto”, incontri tra musica e sapori con degustazioni di vini e aperitivi, accompagnati da selezioni musicali che creano un’atmosfera di relax e convivialità.

Il Titanico Jazz Festival si presenta come un evento imperdibile per appassionati, esperti e neofiti, offrendo un’occasione unica di vivere questo genere in tutte le sue sfumature, in un contesto culturale e conviviale di alta qualità.

I dati delle prevendite mostrano un dato chiaro: il 40% delle prenotazioni proviene dai grandi centri urbani.

I biglietti si possono acquistare la sera stessa degli spettacoli direttamente a teatro, oppure sul sito titanicojazz.com.