San Marino. Titano Futsal Cup: domani l’andata dei quarti sui campi di Dogana e Fiorentino

L’ottava di campionato deve ancora concludersi ma per alcuni club diventano già impellenti i pensieri di coppa. Tutto ciò non vale, naturalmente, per Faetano e Fiorentino, impegnate questa sera al Multieventi. Vale invece per Juvenes-Dogana, Murata, La Fiorita, Pennarossa, San Giovanni, Virtus e Cosmos, vale a dire le formazioni uscite vincitrici dal doppio confronto degli ottavi di Titano Futsal Cup. A loro si aggiunge la Folgore, che ha saltato il primo turno della competizione per diritto della squadra detentrice del titolo.

E sarà proprio al formazione di Falciano ad inaugurare, domani sera, il programma del campo di Fiorentino. Questo specifico quarto di finale sarà un derby: avversaria dei Giallorossoneri, quella Juvenes-Dogana che ai quarti ha avuto ragione del Cailungo e punta molte delle proprie fiches sulla coppa – perlomeno allo stato attuale dell’arte – non essendo ancora riuscita a decollare in campionato. I ragazzi di Levani, lunedì sera, erano incappati in una sconfitta e lo stesso vale per la Folgore, che però in precedenza era riuscita a risollevare la propria classifica grazie a due vittorie consecutive. Ci si gioca tanto ma non ancora tutto nella sfida che appartiene allo stesso ramo di Murata-La Fiorita, anch’essa programmata a Fiorentino. I Bianconeri sono l’unica squadra ancora imbattuta in stagione e di recente non solo hanno conquistato – e sùbito dopo cementato – la prima posizione in campionato, ma hanno anche dato ripetute prove di forza combinate ad una certa impermeabilità difensiva (zero i gol subito nelle ultime tre partite a fronte di 17 segnati). Insomma, non sembra il miglior momento possibile per affrontare la squadra di Max Spada, anche se La Fiorita se la giocherà mettendo in campo tutte le proprie qualità – che non sono poche – e facendo anche tesoro dell’unico precedente stagionale, ossia la recente sfida di campionato che ha visto il Murata imporsi per 3-0. Esattamente come in quella occasione mancherà, in casa bianconera, Andrea Ercolani, ma in questo caso per squalifica.

A Dogana, il Pennarossa vuole confermare il proprio stato di eccellente forma, che ha permesso agli uomini di Novembrini, in tempi recenti, di infilare cinque vittorie consecutive in campionato e di raggiungere il secondo posto in classifica. Avversario dunque molto più che scomodo per il San Giovanni, che ha guadagnato i quarti di finale ottenendo finora l’unico successo stagionale, quello dell’andata degli ottavi a spese della Libertas, mentre in campionato i Rossoneri arrancano nei bassifondi della graduatoria con appena un punto all’attivo. È invece molto diverso il periodo attraversato dal Cosmos, reduce dalle tre vittorie di fila in campionato alle quali si può aggiungere, in termini di motivazioni ed adrenalina, il ribaltone che al ritorno degli ottavi ha permesso agli uomini di Muccioli di eliminare il Fiorentino, vincitore della sfida di andata. È invece in un momento no la Virtus, avversaria dei Gialloverdi: la formazione di Michelotti viene da due sconfitte che sono costate non solo la vetta, ma anche il secondo posto in campionato. In questo momento Acquaviva destina alla coppa, dunque, i propri propositi di riscatto, ricollegandosi alla precedente stagionale della 4° giornata, quando il Cosmos cedette 2-1, ma solo nei minuti di recupero. Niente quarto di andata per il gialloverde Bacciocchi e per il neroverde Di Maio, entrambi espulsi nella gara di ritorno degli ottavi.

Ecco il programma dei quarti di andata:

Titano Futsal Cup 2024-25, Quarti di andata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Folgore Juvenes-Dogana A1: Delvecchio – A2: Lanuti 14/11 20:15 Fiorentino Murata La Fiorita A1: Lanuti – A2: Delvecchio 14/11 21:45 Fiorentino Pennarossa San Giovanni A1: Tura – A2: Vandi 14/11 20:15 Dogana Virtus Cosmos A1: Vandi – A2: Tura 14/11 21:45 Dogana

FSGC