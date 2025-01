San Marino. Titano Futsal Cup: il Fiorentino vede la finale, Tre Fiori e Folgore non si sbilanciano

Nel primo round delle semifinali di Titano Futsal Cup il Fiorentino mette una serissima ipoteca sul passaggio del turno, mentre Tre Fiori e Folgore rimandano qualsiasi verdetto al confronto del 2 maggio. Il primo dei due incontri disputati ieri sul parquet del Multieventi si sblocca presto: 5’ di gioco e la ‘puntata’ di Busignani all’angolino basso consegna il vantaggio ai detentori del titolo. Il 2-0 arriva a metà frazione con una bella giocata di Zafferani, che dalla banda destra guadagna il centro e con il piede preferito – il mancino – infila la palla sotto la traversa. Ancora Busignani a referto al 19’ con un tiro forte e a fil di palo sugli sviluppi di un calcio di punizione da lui stesso battuto. L’alternanza fra Busignani e Zafferani nel tabellino su conferma in chiusura di frazione, quando il numero 11 ingaggia un uno contro uno con Franciosi e, cadendo, riesce (stavolta con il destro) a direzionare la palla all’incrocio opposto, per la rete sicuramente più bella di serata e anche quella che vale il poker definitivo, perché nella ripresa, nonostante le buonissime chances che arrivano da una parte e dall’altra, e nonostante il tiro libero che Busignani calcia fuori nel recupero, il risultato non cambierà più.

È invece nel secondo tempo che decolla la sfida fra Tre Fiori e Folgore. I Giallorossoneri la sbloccano al 26’ con la precisa rasoiata di Chezzi. In avvio di secondo tempo il Tre Fiori impatta su un’asse che coinvolge i due fratelli Burioni: Filippo calcia dalla banda, Geri tocca e Lorenzo è pronto sulla linea per la correzione che vale l’1-1. In capo a 4’ la Folgore torna avanti con la deviazione sottoporta di Biordi su schema da calcio d’angolo. La nuova risposta del Tre Fiori è affidata nuovamente ai fratelli Burioni: Lorenzo serve Filippo che, davanti a Geri, è lucido e preciso nel piazzare la sfera alle spalle dell’estremo giallorossonero. In mezzo alle paratissime di Andreani (una costante dell’intera gara), Chezzi colpisce un clamoroso palo da posizione ravvicinata. Il Tre Fiori non sta però a guardare. Anche Geri ha il sue bel da fare, ma al 55’ l’estremo di Zonzini non riesce a respingere il piazzato di Crescentini a conclusione di una veloce ripartenza gialloblù condotta da Toccaceli. Manca davvero poco tempo al fischio di chiusura ma la Folgore se lo fa bastare per ritrovare la linea di galleggiamento. Il 3-3 arriva al 59’ e in regime di portiere di movimento. È proprio Geri, dall’angolo d’attacco di destra, ad avviare l’azione che poi Chezzi perfeziona incastonando il pallone esattamente all’incrocio dei pali. Gli ultimissimi respiri della gara regalano altre emozioni, con Andreani e Geri a mettere pezze salvifiche sulle conclusioni di Bernardi e di Morini. Finisce in perfetta parità: la finalista emergerà dal confronto outdoor di inizio maggio.

Questo il quadro delle semifinali di Titano Futsal Cup 2023-24:

Titano Futsal Cup, 2023-24 | semifinali SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ORARIO/ESITO LUOGO Fiorentino La Fiorita A1: Lerza – A2: Lanuti – A3: Vandi 20/03 4-0 Multieventi Tre Fiori Folgore A1: D’Adamo – A2: Notarpietro – A3: Vandi 20/03 3-3 Multieventi Folgore Tre Fiori TBD 02/05 20:15 Fiorentino La Fiorita Fiorentino TBD 02/05 21:45 Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa