San Marino. Titano Futsal Cup: Murata al fotofinish, ipotecati tre pass per le Semifinali

Nella serata di ieri si sono disputate le gare di andata dei Quarti di finale di Titano Futsal Cup 2024-25. Confermate le attese che vedevano Folgore, Pennarossa, Virtus e Murata partire avanti nel pronostico. I Bianconeri si sono sudati il successo ai danni de La Fiorita, pienamente in partita fino al triplice fischio e pronta a contendere la qualificazione al club di Città tra due settimane – quando sono programmate le sfide di ritorno.

La squadra di Spada ha dato continuità alla serie di successi stagionali, non ultima la vittoria nello scontro al vertice del campionato con la Virtus. Ieri sera, a Fiorentino, la sfida a La Fiorita. In copertina Fabio Belloni, ex di turno e autore della rete del vantaggio all’11’. Nella ripresa I Gialloblù trovano la via del pareggio grazie a Pellegrini, prima che nuovamente Belloni griffi il definitivo 2-1. Punteggio che permetterà ai Bianconeri di qualificarsi alla semifinale anche con un pareggio il prossimo 28 novembre.

Quel giorno, sarà probabilmente poco più di una formalità il secondo atto dei Quarti di finale per Folgore, Pennarossa e Virtus. I Neroverdi hanno travolto il Cosmos, portandosi sul 3-0 al cambio di campo grazie agli acuti di Bernardi e Biordi, inframezzati dall’autorete di Marco Ceccaroli. Nella ripresa nuovamente a segno Biordi, prima della stoccata di Pasqualini per il pokerissimo dei ragazzi di Michelotti.

Tanti ne segna anche il Pennarossa, opposto al San Giovanni. I Rossoneri di Franchino siglano la rete della bandiera a tempo scaduto con Severi, quando la squadra di Chiesanuova aveva già ipotecato successo e qualificazione. Serata da ricordare per Danny Gasperoni, autore di una tripletta. L’autogol di Volpinari e l’acuto di Toccaceli mettono in archivio il 5-1definitivo.

Il derby di Serravalle tra Folgore e Juvenes-Dogana completa il programma. I Giallorossoneri raccolgono i frutti di un ottimo primo tempo, in cui quelli di Zonzini si portano sul 3-0 con Ercolani e la doppietta di Bacciocchi. Nella ripresa Bagnasco accorcia le distanze, prima che il bis di Ercolani chiuda i conti della sfida d’andata. Nel finale lo stesso Bagnasco è destinatario di due ammonizioni nello spazio di pochi secondi, andando incontro ad un’espulsione che gli negherà la possibilità di tornare in campo tra due settimane.

Questo è il quadro dei Quarti di finale di Titano Futsal Cup 2024-25.

Titano Futsal Cup, 2024-25 | Quarti di finale TURNO SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ESITO LUOGO AND. Folgore Juvenes-Dogana A1: Delvecchio – A2: Lanuti 14/11 4-1 Fiorentino AND. Pennarossa San Giovanni A1: Tura – A2: Vandi 14/11 5-1 Dogana AND. Virtus Cosmos A1: Vandi – A2: Tura 14/11 5-0 Dogana AND. Murata La Fiorita A1: Lanuti – A2: Delvecchio 14/11 2-1 Fiorentino RIT. Cosmos Virtus TBD 28/11 20:15 Fiorentino RIT. La Fiorita Murata TBD 28/11 20:15 Dogana RIT. Juvenes-Dogana Folgore TBD 28/11 21:45 Dogana RIT. San Giovanni Pennarossa TBD 28/11 21:45 Fiorentino

