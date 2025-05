San Marino. Titano Futsal Cup: ultimo appello per approdare ai Quarti di finale

Nell’infrasettimanale di coppe sammarinesi, si decidono anche gli Ottavi di Titano Futsal Cup – tutti nella serata di domani. La Folgore, già qualificata ai Quarti di finale in quanto detentrice, attende di conoscere il nome del proprio avversario che – dopo i risultati dell’andata – è probabile sia la Juvenes-Dogana. La squadra di Levani, capace l’altro ieri di contendere il successo alla corazzata-Murata fino all’ultimo istante, ripartirà dal 3-1 incamerato contro il Cailungo (Dogana, 21:45). I citati Bianconeri devono solo formalizzare l’approdo ai Quarti di finale, dopo il roboante 10-0 di due settimane fa ai danni del Faetano: si gioca indoor alla palestra di Acquaviva (ore 21:45). Sembra aver già espresso il suo verdetto anche lo scontro tra Virtus e Tre Penne, con i Neroverdi che potranno gestire ben quattro gol di vantaggio. A questo incontro, programmato alle 20:15 a Fiorentino, farà seguito – sullo stesso impianto, ma alle 21:45 – la sfida tra Pennarossa e Tre Fiori. Il club di Chiesanuova si è imposto 4-1 all’andata e punta a far fuori una testa di serie già al primo turno. Un sogno che coltiva anche il Cosmos, chiamato però a ricucire il doppio svantaggio maturato nei primi sessanta minuti contro il Fiorentino (Dogana, 20:15).

A Domagnano sono in calendario due incontri promettenti ed equilibrati. Il derby di Borgo Maggiore tra San Giovanni e Libertas si aggiornerà a partire dalle 20:15, muovendo dal 2-0 ottenuto un paio di settimane fa dai Rossoneri di Franchino. Successivamente toccherà a La Fiorita e Domagnano, protagoniste della gara più attesa. Un solo gol separa le due squadre, a mente del 3-2 strappato dai club di Montegiardino all’andata. Per i Lupi non c’è alternativa al successo che, se di misura, significherà posticipare l’esito ai tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Vale la pena ricordare, infatti, che in caso di perfetta parità di reti segnate e subite nel punteggio aggregato delle due partite, il regolamento di Titano Futsal Cup stabilisce che si debbano disputare due tempi supplementari della durata di cinque minuti ciascuno. I rigori sarebbero una conseguenza di un reiterato stallo al termine dell’extra-time.

Questo il programma delle gare di ritorno degli Ottavi di finale di Titano Futsal Cup 2024-25:

Titano Futsal Cup 2024-25, Ottavi di ritorno SQUADRA SQUADRA ANDATA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORA LUOGO Virtus Tre Penne 6-2 A1: Zani – A2: Delvecchio 24/10 20:15 Fiorentino Pennarossa Tre Fiori 4-1 A1: Delvecchio – A2: Zani 24/10 21:45 Fiorentino Fiorentino Cosmos 4-2 A1: Ilie – A2: Lanuti 24/10 20:15 Dogana Cailungo Juvenes-Dogana 1-3 A1: Lanuti – A2: Ilie 24/10 21:45 Dogana San Giovanni Libertas 2-0 A1: Vandi – A2: Notarpietro 24/10 20:15 Domagnano La Fiorita Domagnano 3-2 A1: Notarpietro – A2: Vandi 24/10 21:45 Domagnano Faetano Murata 0-10 A1: Tura – A2: Lerza 24/10 21:45 Pal. Acquaviva Folgore già qualificata ai quarti

FSGC