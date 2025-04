SAN MARINO. TITANO MOTORSPORT: PELLICCIONI-GABRIELLI 2°ASSOLUTI AL 6° RALLY DELLA VAL D’ORCIA

La scorsa domenica a Radicofani si è conclusa il VI Rally storico della Val D’Orcia, terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico.

A trionfare sul gradino di argento sono stati i nostri ragazzi della Titano Motorsport, Pelliccioni Bruno e Mirco Gabrielli. Per soli 40 secondi si sono piazzati dietro al veloce Pierangioli Valter, lui con la Ford Sierra RS Cosworth 4×4 e i “titani” con la Ford Escort RS 1800 MKII.

Le parole di Bruno: “sono molto soddisfatto perché stare in mezzo alle 4RM vuol dire riuscire a mantener un buon passo e di aver ritrovato feeling con la vettura. Prove difficilissime, bellissima gara, complimenti agli organizzatori e a tutto il gruppo della Titano Motorsport”.

Secondo di due ruote motrici, ma sesto assoluto si è piazzato l’equipaggio formato da Nemo Mazza e Riccardo Biordi con la Ford Escort RS 2000 MKII della Titano Motorsport. Il quale aveva l’obiettivo di portare a casa punti fondamentali per mantenere la leadership, centrato in pieno. Sentiamo le sue parole: “gara bella, prove quasi paragonabili a quelle del Brunello – ci commenta Nemo – obiettivo centrato di mettermi subito dietro ai quattro ruote motrici ed al mio amico Pelliccioni, di più non potevo ambire e va bene cosi a livello di punti. Complimenti al team, macchina perfetta, guidabilissima e questo mi ha agevolato tantissimo.”

Nono assoluto il duo Costa Corrado e Mularoni Domenico, che si sono rifatti delle disavventure nelle gare precedenti, sempre con la loro Opel Corsa A Gsi. Corrado ci racconta la sua gara: “prima di tutto volevo ringraziare Diego della Clacson per aver risistemato al meglio in tempo utile la vettura danneggiata a Foligno permettendomi di poter prendere il via ad una delle tappe più belle del campionato. Quindi è andato tutto bene, a parte una foratura nella prima tappa. Un grazie speciale a tutti i ragazzi della Titano Motorsport”.

Marco Fantini con Umberto Bollini, anche loro con Opel Corsa A Gsi, si piazzano 14° assoluti a causa del Super Rally nella prima tappa. Ma sentiamo cosa ci racconta Marco: “complimenti ai ragazzi della Titano Motorsport sempre presenti in qualsiasi situazione per la gara. Peccato per sabato che abbiamo staccato una ruota posteriore e siamo ripartiti domenica con il super rally, macchina perfetta e devo fare i complimenti al navigatore, per il resto speriamo di rifarci al San Marino, gara di casa”.

Mentre per la tredicesima posizione troviamo la lancia Delta Integrale 16V, portata in gara da Stefano Pellegrini navigato da Natascia Biancolin. “Siamo partiti per fare degli ottimi risultati – commenta Stefano – ma purtroppo la macchina sabato ha fatto un po’ di capricci perdendo troppo tempo, quindi abbiamo preso il rally come puro divertimento fra salti e risate. Brava Biancolin e bravi tutti i componenti della Titano Motorsport sempre una squadra vincente sia a tavola che nel Motorsport. Evviva il rally, evviva la Titano Motorsport, evviva i ragazzi della Radicofani Motorsport che ci regalano tutto questo. Complimenti Bruno, Nemo, Corrado, e Marco.”

Altra Ford Escort RS 1800 MKI della Titano Motorsport, portata in gara da Elio Simoni e suo figlio Roberto che si piazzano egregiamente 12° assoluti.

Ora avremo un po’ di tempo prima di ritornare sulla terra, prossimo appuntamento di campionato sarà il San Marino Historic il 13 luglio.

Ph Bierre Photo Sport

Addetta stampa Titano Motorsport

Samanta Grossi